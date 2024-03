Julianne Moore über Serie: „In einem Wort: Sexy!“

Absolut, ja. Ihr starker Wunsch zu überleben entwickelt sich daraus, dass sie wenig Selbstständigkeit hat. Sie hat kein Geld, kein Land, keine Autonomie, nichts. Sie ist verzweifelt. Ihre einzige Chance ist eben, durch einen Ehemann oder Sohn weiterzukommen. Also findet sie ihre Mittel und Wege, das zu erreichen, was sie will, und zwar ohne Skrupel. Dieser Drang nach etwas, von dem man weiß, dass man es verdient hat, das ist sehr feministisch an ihr.