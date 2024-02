Jodie Foster im Interview ++ Netflix-Sexpertin

Pünktlich zum Staffelfinale der beliebten Krimiserie „True Detective“ ist bei „Stream On“ diesmal die zweifache Oscar-Preisträgerin Jodie Foster im Interview. Außerdem zu Gast: eine österreichische Radiomoderatorin, die in einer neuen Netflix-Serie zu sehen ist! Und es geht um die wirre Romanze „All of Us Strangers“ mit Andrew Scott und Paul Mescal und die Frage ob es sich dafür lohnt ins Kino zu gehen.