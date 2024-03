„Habe noch nie so viel Gold wie in Wien gesehen“

„Krone“:Kommenden Montag startet auf Sky Ihre neue Serie „The Regime“, in der Sie eine Autokratin spielen, die sich in ihrem Palast verschanzt. Wie haben Sie die Dreharbeiten im Schloss Schönbrunn und weiteren Palais in Wien erlebt?

Kate Winslet: Ich habe es absolut geliebt! Wirklich. Wir hatten eine wunderbare Zeit in Wien, die Drehorte waren unglaublich, die Leute waren so freundlich, und das Essen war ein Traum. Und die Architektur - ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Vor allem Schönbrunn. Die Decken waren so hoch, und ich habe noch nie so viel Gold und so viele Kronleuchter auf einmal gesehen. Ich habe in einem Saal im Schloss Schönbrunn versucht, die Kerzen an einem der Kronleuchter zu zählen, aber ich musste bei 130 aufgeben. Es war eine spektakuläre Erfahrung.