Italiener soll 260.000 Euro für Strom zahlen

In nur zwei Monaten stellte ihm das Unternehmen einen Verbrauch von einer Million Kilowattstunden in Rechnung. Konkret soll Gianmaria Tiozzo 282.348 Euro bis zum 12. März zahlen. „Das ist eine Summe, die (...) ich auf keinen Fall zu zahlen gedenke“, sagte der Venediger. Er habe den Stromversorger bereits kontaktiert und gebeten, die Rechnung rückgängig zu machen. In den vergangenen Jahren hat Tiozzo für sein 15 Quadratmeter großes Geschäft durchschnittlich 1200 bis 1300 Euro Strom für zwei Monate bezahlt.