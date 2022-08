Eine Million Euro für Strom in Tomatenfabrik

„Muss zehn Euro für Pizza Margherita verlangen“

Viele italienische Unternehmer sind von den hohen Energiepreisen belastet. Der Inhaber einer Pizzeria in der Nähe der norditalienische Stadt Cremona hat seine jüngsten Stromrechnungen ausgestellt, um die höheren Preise für seine Gerichte zu rechtfertigen. Der Gastwirt hängte eine Fotokopie seiner letzten Rechnung in das Fenster seiner Pizzeria in Roncadello. „Ich bin gezwungen, 10 Euro für eine Pizza Margherita zu verlangen, oder ich muss das Lokal schließen“, sagte Alberto Rovati, Inhaber der Pizzeria „Funky Gallo“.