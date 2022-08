Italiens Gastro zeigt Stromrechnungen in Auslagen

„Eine groß angelegte landesweite Kampagne soll den Bürgern und den Gästen von Bars und Restaurants die dramatische Situation vor Augen führen, in der sich die Unternehmen befinden“, klagte Aldo Cursano, Vizepräsident von FIPE-Confcommercio, in einer Presseaussendung am Mittwoch. Die Gasrechnungen hätten sich in mehreren Fällen verdreifacht.