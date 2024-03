Lorenz-Böhler-Personal stellt AUVA-Chefs Ultimatum

Erfüllt die AUVA-Chefetage die Forderungen nicht, will die Spitalsbelegschaft in Wien streiken. Um Rückendeckung des ÖGB hat man bereits angefragt, und geht es nach den Worten von GPA-Gewerkschaftsvorsitzender Barbara Treiber bei der Betriebsversammlung, darf man darauf auch hoffen. Doch es soll nicht nur bei Wien bleiben: Auch in anderen AUVA-Häusern in ganz Österreich soll es dann zu Arbeitsunterbrechungen kommen. Schon zur Betriebsversammlung in Wien waren auch zahlreiche AUVA-Mitarbeiter aus den Bundesländern angereist.