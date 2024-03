Hacker: AUVA soll Chefs „in den Griff bekommen“

AUVA gibt sich zerknirscht

Die AUVA entschuldigte sich in einer Aussendung zuletzt für ihre Informationspolitik gegenüber der eigenen Belegschaft ebenso wie Patienten und versprach Besserung: Alle geplanten und akut nötigen Operationen würden durchgeführt, spätestens am 9. März soll ein Konzept für die interimistische Aufteilung der Böhler-Teams stehen. Die Belegschaft des Spitals fühlt sich mit solchen Zusagen jedoch vorerst alleingelassen: Auf Fragen der Ärzteschaft und des Pflegepersonals, was man Patienten denn nun versprechen könne, hatte die AUVA-Chefetage am Montag noch keine Antworten.