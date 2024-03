Mauterndorfer Ortskern soll belebter werden

Gleich mehrere Gasthäuser in Mauterndorf werden demnächst für immer ihre Türen schließen. Es fehle an Personal und an Nachfolgern, die die Betriebe übernehmen wollen. Den Mauterndorfern schmeckt dieser Umstand so gar nicht. „Man kann dabei zuschauen, wie der Ortskern immer mehr ausstirbt. An dieser Stelle müsste die sich Politik dringend etwas überlegen“.