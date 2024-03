So bekommen Sie heuer mehr vom Finanzamt zurück

Viele Arbeitnehmer fiebern jedes Jahr Ende Februar entgegen. Der Grund: Bis dahin müssen die Firmen die Lohnzettel an die Finanz melden. Dann können die Mitarbeiter ihre Arbeitnehmerveranlagung (ANV) durchführen und an ihr Finanzamt schicken. Dafür gibt es wie gehabt zwei Möglichkeiten: Elektronisch über FinanzOnline (finanzonline.bmf.gv.at) oder in Papierform (Formular L 1) beim eigenen Finanzamt.