Adam Frank: Der Mann, der für die NASA Aliens jagt

„Die menschliche Spezies steht vor dem Beginn ihrer größten und wichtigsten Reise“, sagt der 61-Jährige, dessen neues Sachbuch „Leben im All“ am 13. März erscheint, im Gespräch mit Krone+. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe die wissenschaftliche Suche nach Leben im Universum explosionsartig zugenommen: „Überall in der Galaxie haben wir Planeten entdeckt und herausgefunden, wie und wo wir in der Atmosphäre dieser neuen Welten nach Anzeichen außerirdischen Lebens suchen können.“