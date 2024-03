Gemeindespitzen sollen auf ihre Bezüge verzichten

Geld für Kindergarten

In einem neuen Antrag fordert er, dass Ortschef, Vizebürgermeister und Gemeindevorstände auf ihre Bezüge verzichten. Effektiv werde die Gemeinde dadurch 120.000 bis 130.000 Euro mehr im Jahr zur Verfügung haben, schätzt Kölly. Wer nichts arbeite, solle auch nichts bekommen, ätzt Kölly in Richtung der Gemeindeführung. Seit dreieinhalb Jahren herrsche Stillstand in Deutschkreutz. Das gesparte Geld solle dann beispielsweise dazu verwendet werden, dass es zu keiner Erhöhung der Essensbeiträge aufgrund der Bio-Quote im Kindergarten kommt. Das Sitzungsgeld für Gemeinderatssitzungen soll weiter ausbezahlt werden.