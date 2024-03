„Viele Technologien sind ein großer Segen“

Mit breitem Lächeln begrüßt Barbara Lehner die „Krone“ zum Gespräch anlässlich des Weltfrauentages. 1982 diplomierte sie als Krankenschwester, ab 1992 baute sie eine Krankenpflegeschule auf, seit 2012 ist sie Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien und damit geistliche Chefin des gleichnamigen Linzer Spitals. Aktuell leben und arbeiten 31 Schwestern des Ordens in Linz und sechs in Wien. Die Geistlichen übernehmen in den Elisabethinen-Krankenhäusern verschiedene Aufgaben, etwa in der Seelensorge, der Diätologie oder beim EKG.