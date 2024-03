Schwestern treten mit zwei Parteien zur Wahl an

Sieben Frauen stehen bei den kommenden Bürgermeisterwahlen am 10. März auf dem Stimmzettel – so viele wie noch nie. Katharina Moltinger (Grüne) geht in Oberalm ins Rennen, Parteikollegin Vera Steinacher in Kuchl. Barbara Schweitl (SPÖ) will Pucher Ortschefin werden, in Hallein gar ein Trio: Sandra Lindtner (FMÖ), Kimbie Humer-Vogl (Grüne) und Katharina Seywald (ÖVP) kandidieren in Salzburgs zweitgrößter Stadt. Kurios: Seywalds Schwester Claudia Neureiter tritt ebenfalls als Bürgermeisterkandidatin an – allerdings für die Freiheitlichen in St. Koloman.