Linz muss sich auch in Pausen des Spiels steigern!

Mund abputzen, weitermachen! „Wir haben das erste Spiel schon vergessen, freuen uns auf das zweite Duell! Die Stimmung in der Linzer Halle wird sicher geil“, so Black-Wings-Co-Trainer Szücs vor Viertelfinale 2 am Dienstag. In dem die Gastgeber kühleren Kopf bewahren müssen als beim 0:4 in Salzburg.