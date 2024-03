Lkw-Nachtfahrverbot sorgt wieder für Diskussionen

Aufhebung des Fahrverbotes kontraproduktiv

Dem widerspricht Fritz Gurgiser vom Transitforum vehement. Zum einen brauche es das Nachtfahrverbot, um Anrainer vor allem in Hanglagen vor Lärm zu schützen. Außerdem, so vermutet Gurgiser, würde sich der Verkehr nicht vom Tag auf die Nacht verlagern: Vielmehr würden so zusätzliche Fahrzeuge auf den Brenner gelockt und die Überbelastung würde sich auf Tag und Nacht ausweiten. Außerdem würden mit der Aufhebung des Nachtfahrverbots wieder weniger Frächter auf die Bahn setzen, wodurch noch mehr Lkw über die Autobahnen rollen würden, so Gurgiser.