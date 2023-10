„Bei Transit so wenig Verbündete wie noch nie“

Ohne Netzwerk chancenlos

„Noch nie hatte Tirol so wenig Verbündete im Transitstreit wie derzeit“, erläuterte Markus Sint, Liste-Fritz-Klubchef. „Aber ohne Netzwerk in der EU werden wir auch in den nächsten Jahren innerhalb der EU gegen eine Wand laufen“, sagt Sint. Er sieht die Liste Fritz in der Europäischen Demokratischen Partei gut aufgehoben: „Wir haben Verbündete gesucht und Freunde gefunden.“