„Problem sind letzte Meter bis zum Lkw-Fahrer“

Krone: Was ist aus der Sicht der Wirtschaftskammer zum Transit-Schneechaos am Brenner zu sagen?

Klammer: Wir sehen ja immer wieder Fälle von schlechter Winterausrüstung bei Lkw, z. B. am Fernpass, am Zirler Berg, auf der Achensee-Bundesstraße. Uns kann da kaum noch etwas erschüttern. Am Brenner sind mehrere ungünstige Umstände zusammengekommen: Baustellen, Missachten von Überholverboten und das Ausmaß des Schneefalles, das viele überrascht hat.