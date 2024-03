Betriebskindergärten als strategisches Ass

Öffnungszeiten an Dienstzeiten angepasst

Das Pilotprojekt „Betriebskindergarten“ startet man in der neuen Klinik Oberwart – mit Öffnungszeiten, die an die Dienstzeiten des Personals angepasst sind. Noch vor dem Sommer soll der Betrieb losgehen – aber nicht in der neuen Klinik, sondern im 600 Meter entfernten Übungskindergarten der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP). Derzeit befindet man sich auf Personalsuche. Die Pläne stoßen bereits im Vorfeld beim Personal auf viel positive Resonanz, heißt es von der Gesundheit Burgenland. Man sei sich auch bewusst, dass das Angebot große Nachfrage schaffen werde. Weiter Betriebskindergärten der Gesundheit Burgenland sollen in den Kliniken Güssing, Kittsee (später Gols) und Oberpullendorf folgen.