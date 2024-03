Comeback für Bulle? „Das ist in weiter Ferne“

Servus!“, raunte Nicolas Capaldo nach dem 1:0 gegen Klagenfurt in den Katakomben der Bullen-Arena am Sonntag den anwesenden Medienvertretern zu. Anstatt in der Arbeitsmontur– sprich Trikot, Hose, Stutzen und Fußballschuhe– war der Argentinier in Alltagskleidung vor Ort gewesen. Denn von Einsätzen kann der Mittelfeldspieler aktuell nur träumen.