Nationalrat Einwallner kandidiert für den Landtag

Mit Nationalrat Reinhold Einwallner, der bereits Bundesrat (2004-2009), Landtagsabgeordneter (2014-2017) und auch Landesgeschäftsführer (2010-2017) war, verfügt Leiter über den Luxus eines flexibel einsetzbaren „Wunderwuzzis“. Und diesen will er künftig an seiner Seite im Landtag wissen. „Ich bin davon überzeugt, dass Reinhold Einwallner mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Sicherheit, Kontrolle, Finanzen und Wirtschaft eine wesentliche Stärkung für das Team der SPÖ Vorarlberg darstellt“, meinte Leiter, der als SPÖ-Spitzenkandidat in den Landtag einziehen dürfte.