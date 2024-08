Nachwachsende Ortsschilder für die Gemeinde Hard

Ein wenig erinnert das obige Bild von Bürgermeister Martin Staudinger an den verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, der im Jahr 2006 bei der Verrückung der Ortstafeln in Bleiburg und Ebersdorf tatkräftig anpackte. Bei Staudingers Neuinstallation geht es freilich nicht darum, zweisprachige Ortstafeln zu verhindern. Der Zweck ist vielmehr dem Klimawandel geschuldet: „Dieses Vorreiterprojekt markiert einen wichtigen Schritt für mehr Nachhaltigkeit und die Reduktion von CO₂ in unserer Gemeinde. Vorarlbergs erstes Ortsschild aus Holz soll der Auftakt dazu sein, in Hard künftig nurmehr Verkehrsschilder aus nachwachsenden Materialien aufzustellen“, kündigt Staudinger an.