Noch 3960 Seiten bis zum Urteil im Drogenprozess

Was bedeutet, dass es einige Verhandlungstage mehr brauchen wird, bis der Richter das 3960 Seiten starke Gesamtwerk vorgetragen hat und – so Gott will – ein Urteil gefällt werden kann. „In dem Fall werden wir in den nächsten Verhandlungen ein bisschen lesen“, verkündete der vorsitzende Richter des Schöffensenates, Alexander Wehinger, und vertagte den mit Spannung erwarteten Prozess.