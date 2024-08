Weiße Weste behalten und den ersten Heimsieg holen

Noch ist die Lustenauer Austria in dieser Saison ohne Pflichtspielniederlage. Nach drei Remis und einem Auswärtserfolg in der zweiten Liga soll am Freitag gegen den FAC der erste Heimsieg her. Doch die Wiener sind ein harter Brocken, erwiesen sich schon in der Vergangenheit als extrem schwerer Gegner.