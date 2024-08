Segelflieger legte Notlandung in Vorarlberg hin

Ein 41-jähriger Pilot startete am Freitag gegen 15.22 Uhr zusammen mit einem Fluggast einen Rundflug mit seinem Segelflugzeug. Startpunkt war der Flugplatz Hohenems. Die Flugroute führte über den Hohen Freschen in das Große Walsertal und von dort zurück in den Bregenzerwald.