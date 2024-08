Bregenz zu Gast beim vermeintlichen Fixabsteiger

Nach dem 2:0-Erfolg in der zweiten Runde des ÖFB-Cups in St. Pölten machte SW Bregenz einen kurzen Abstecher in die Vorarlberger Heimat. Am Freitag geht es aber schon wieder retour nach Niederösterreich, wo das Liga-Duell in Amstetten wartet. Für zwei SW-Kicker ein spezielles Match wechselten sie doch erst vor der Saison von Amstetten an den Bodensee.