ÖSV-Hoffnungen strahlten mit Sonne um die Wette

Als die Sonne am Dienstag um 6.32 Uhr über dem Stiflser Joch aufging, strahlten die 19-jährige Lecherin Leonie Zegg und der 21-jährige Schwarzenberger Martin-Luis Walch mit ihr um die Wette. „Was gibt es schöneres, als sein Ski-Comeback an so einem Tag zu geben“, sinnierte Speedhoffnung Walch, der 242 Tage nach seinem Kreuzbandriss zum ersten Mal wieder auf seinen Head-Latten stand.