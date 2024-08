NEOS präsentierten pinken Weg für Vorarlberg

Das politisch betrachtet ein wenig im Dornröschenschlaf vor sich hin schlummernde Ländle will NEOS-Chefin Claudia Gamon aufwecken und in ein mutiges, modernes und innovatives Land verwandeln. „Bei Schwarz-Grün ist die Luft raus. Mit der FPÖ in der Regierung wird es ein Zurück in die Vergangenheit geben. Auch für die Wirtschaft wäre das ein Rückschritt, denn wer aus der EU austreten will, ruiniert auch das im Herzen gelegene Vorarlberg“, meinte die 35-Jährige beim Wahlkampfauftakt der Pinken in Dornbirn.