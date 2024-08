Mehrere Tonnen Kartoffeln landeten auf der Straße

Ein nicht alltäglicher Zwischenfall beschäftige am Mittwochmorgen die Polizei im Schweizer Kanton Schaffhausen. In Neuhausen am Rheinfall hatte ein Traktorfahrer, der mit zwei Anhängern unterwegs war, einen großen Teil seiner Ladung verloren – mehrere Tonnen frisch geernteter Kartoffeln landete auf der Straße.