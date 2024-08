Motorrad-Ausfahrt endete für Teenager im Spital

Der Jugendliche war am Donnerstag gegen 23.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hörbranzer Straße von Hörbranz kommend in Richtung Lochau unterwegs. Am Sozius saß eine Freundin des Burschen, ebenfalls 16 Jahre alt. In einer lang gestreckten Kurve verlor der Jugendliche plötzlich die Kontrolle über das Bike, er geriet damit über den linken Straßenrand und kollidierte dort mit der Gehsteigkante.