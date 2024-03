VfL Wolfsburg beendet Kooperation mit St. Pölten

Die Kooperation zwischen Fußball-Zweitligist SKN St. Pölten und dem deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sommer zu Ende gehen. „Der VfL Wolfsburg hat uns darüber informiert, dass man bei einem weiteren Jahr 2. Liga vom bestehenden Kündigungsrecht Gebrauch machen wird“, teilten die Niederösterreicher am Montag in einer kurzen und knappen Aussendung mit. 15 Punkte beträgt der Rückstand des Sechsten auf Leader GAK.