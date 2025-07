„Wir müssen da unbedingt durch“

Auf Bregenz wartet am Freitagabend in Vöcklamarkt eine unangenehme Aufgabe zum Cupauftakt. Die wollen die Festspielstädter keinesfalls unterschätzen, Coach Regi Van Acker will es in die nächste Runde schaffen. Dabei kann der Belgier auf einen fast vollen Kader zurückgreifen.