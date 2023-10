Seltener weißer Orca vor Kalifornien gesichtet

Der ganz besondere „super seltene“ Killerwal leide entweder an Leuzismus (eine sogenannte Defektmutation, bei der die Haut nicht in der Lage ist, den Farbstoff Melanin zu bilden; Anm.) oder am Chediak-Higashi-Syndrom, was zu seiner seltenen weißen Färbung führt, die sich vom üblichen Schwarz-Weiß der Art unterscheidet, heißt es.