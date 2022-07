Immer mehr Weiße Haie ziehen zu US-Ostküste

Jährlich sterben weltweit etwa fünf Menschen bei Hai-Angriffen. 40 Prozent davon ereignen sich im US-Bundesstaat Florida. An der US-Ostküste gab es in den vergangenen zwei Jahrzehnten hingegen nur zwei Todesfälle: 2018 in Cape Cod und 2020 im Bundesstaat Maine. Zukünftig könnte es mehr Todesopfer geben. „Es gibt mehr Weiße Haie, folglich wird auch die Wahrscheinlichkeit tödlicher Bisse steigen“, sagte Gavin Naylor, Leiter eines Hai-Forschungsprogramms an der Universität von Florida. Zehn der Tiere halten sich derzeit etwa vor den Stränden von Cape Code auf. Jährlich ziehen ungefähr hundert Weiße Haie durch die Gewässer um die beliebte Halbinsel von Massachusetts.