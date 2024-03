Weiterer Anstieg der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenquote liegt somit bei 5,5 Prozent und ist im Bundesländervergleich die viertniedrigste. Die österreichweite Quote liegt aktuell bei 7,6 Prozent. Trotz düsterer Aussichten gibt es aber auch Positives zu berichten: Zwar fallen bei Bau und Industrie Jobs weg, in anderen Bereichen gibt es aber durchaus Zuwächse: Etwa in der Gesundheitsbranche (+97 Stellen) und beim Fremdenverkehr (+57 Jobs).