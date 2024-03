„Joyland“: Die Anziehung kennt viele Facetten

Haider (Ali Junejo) ist arbeitslos und lebt in einer Großfamilie, die sehr patriarchal geprägt ist. Ein sich zufällig bietender Job in einem Erotik-Tanztheater verändert so einiges. Außerdem verliebt sich Haider in ein ehrgeiziges Trans-Starlet und das Chaos nimmt seinen Lauf ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum Drama-Film „Joyland“.