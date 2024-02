„Geliebte Köchin“: Eine kulinarische Romanze

Liebe geht wohl wirklich durch den Magen! In dem Melodrama „Geliebte Köchin“ verliebt sich der renommierte Gastronom Dodin Bouffant (Benoît Magimel) in seine vertraute Köchin Eugénie (Juliette Binoche). Ihre Gerichte sind nicht nur köstlich, sondern auch eine Liebeserklärung an die Kunst des Kochens. Lesen Sie hier die ganze Kritik zum neuen, appetitanregenden Kino-Film.