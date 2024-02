Feller sauer: „Der ist selber nie Rennen gefahren“

Der 31-Jährige verwies auf Jetlag, fünf Rennen in neun Tagen und Kranjska Gora am Wochenende darauf. „Das ist für Leute, die Riesentorlauf und Slalom fahren, schon fast ein bisschen fahrlässig“, hatte Feller bereits nach seinem Sieg in Palisades Tahoe am Sonntag betont.