Herren-Slalom in Palisades Tahoe ab 19 Uhr LIVE

Holt sich Feller die Slalom-Kugel?

Seit seinem Wengen-Sieg von Mitte Jänner hat Manuel Feller im Slalom die Plätze vier (Kitzbühel), fünf (Schladming) und vier (Chamonix) stehen. Im Disziplin-Weltcup liegt Feller 164 Punkte vor dem Deutschen Linus Straßer, nach den beiden Torläufen in den USA warten in Kranjska Gora und in Saalbach noch zwei weitere. Feller könnte in Übersee den Kugelgewinn also schon fixieren. Seit den Riesentorläufen vor zwei Wochen in Bansko habe er einen Schnee-Tag mit Slalom-Training, mehrere Konditionseinheiten absolviert und sonst regeneriert, so der 31-Jährige.