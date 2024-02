Feller schießt die Siege aus lädierter Hüfte

Eigentlich standen die Vorzeichen für diesen Winter alles andere als gut. Denn die Folgen des schweren Sturzes beim Einfahren für den WM-Slalom 2023 in Courchevel zogen sich bei Manuel Feller bis weit in den Sommer hinein. Ein Knochenmark-Ödem an der rechten Hüfte zwang den Tiroler beinahe zu einer längeren Zwangspause. Doch Feller biss sich durch, absolvierte auch das Vorbereitungscamp in Südamerika.