„Bisschen fahrlässig“ - Feller lässt Rennen sausen

Pause am Samstag

Weil dort der abgebrochene und nicht gewertete Auftakt von Sölden nachgetragen wird, stehen gleich zwei Riesentorläufe am Stück an. Wie Feller im ORF-Interview sagte, wird er einen davon wohl auslassen. „Das Programm ist für einen, der zwei Disziplinen fährt, schon fast ein bisschen fahrlässig, muss man sagen. Vor allem mit der Höhe, mit den Reisen und allem ist es ein großes Risiko, dass da irgendwas passiert“, legte er in der Diskussion um den fordernden Weltcup-Kalender nach. „Von dem her werde ich am Freitag agieren, Samstag Pause und am Sonntag noch einmal einen guten Slalom fahren.“