Mann im Krankenstand via WhatsApp gekündigt

Kündigung im Krankenstand

Ein Dauerbrenner bleiben, so die AK-Experten, Kündigungen während des Krankenstandes. Besonders hart hat es einen Arbeiter getroffen: Der Mann war seit 32 Jahren in einem Betrieb beschäftigt und musste nach einem Arbeitsunfall in den Krankenstand. Nach wenigen Wochen erhielt der Mann im Krankenstand eine WhatsApp von seinem Unternehmen, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er nun abgemeldet und nicht mehr weiterbeschäftigt werde. In einem Gespräch wurde dem Mitarbeiter ebenfalls noch einmal deutlich gemacht, dass er aufgrund des Unfalls krank sei, und deshalb nicht gebraucht werde. Der Arbeiter wandte sich an die AK, weil die Kündigungsfristen nicht eingehalten und die Auszahlung der Abfertigung alt verweigert wurden an die AK. Die Experten konnten nach einer Intervention eine Abfertigung in Höhe von 75.000 Euro außergerichtlich erstreiten.