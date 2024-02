Ein Genuss für Augen, Gaumen und Ohren

Ein Wochenende mit kulturellen Leckerbissen naht. Stars wie Nina Proll oder Philipp Hochmair sind zu Gast, in Traun kann man dem Ballot Quartett lauschen oder sich vom Theaterstück „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ bezaubern lassen. Und am Pöstlingberg geht es für Klein und Groß zur Sache, wenn man zuerst die Grottenbahn erkundet und im Anschluss die neuen Werke in der Hartlauer Fotogalerie bestaunt.