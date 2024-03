Im Milliarden-Poker ist der richtige Name Trumpf

Wenn der Weg hart und steinig wird, drückt irgendwann die Besten der Schuh. Wie Gigant Nike. Wo - trotz Gewinnsteigerungen im abgelaufenen Jahr - bis Ende 2026 zwei Milliarden Dollar an Kosen eingespart werden sollen, um die Rentabilität zu verbessern. Finanzvorstand Matthew Friend will „das Produktsortiment vereinfachen, die Automatisierung und den Einsatz von Technologie steigern sowie die Organisationsstruktur straffen“. Was neben tausenden Mitarbeitern auch etliche Sportstars treffen wird. Und bereits traf.