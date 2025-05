Ilzer nimmt’s mit Humor: „Genug Watschn kassiert“

So soll es nun weitergehen

Ideen blühen schon auf, das konnte man am Samstag deutlich merken. „Die Idealgröße des Kaders habe ich schon im Kopf“, gibt sich Ilzer mit einem ersten verschmitzten Lächeln. Es gelte eine Dynamik zu entwickeln – und zwar schon im Sommer und nicht notgedrungen zu agieren, wie in der vergangenen Saison. „Ein paar Stellschrauben müssen da noch gedreht werden“, kündigt der Trainer einen doch größeren Umbruch an.