„Eine der größten Leistungen der BVB-Geschichte“

Riesengroßer Jubel in Dortmund! Der BVB siegte am Samstag zu Hause gegen Absteiger Kiel auch dank eines Flachschusses von Marcel Sabitzer aus rund 19 Metern mit 3:0 und verdrängte den SC Freiburg damit noch von Platz vier. Somit ist Dortmund auch in der kommenden Saison in der Champions League vertreten.