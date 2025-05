Jetzt hat der GAK alle Trümpfe in der Hand!

Der GAK nahm das Heft in die Hand, hatte einige gute Chancen. Unmittelbar vor der Pause die zwei größten: Innerhalb von wenigen Sekunden knallte erst Lichtenberger den Ball an die Stange, der Nachschuss von Jano landete ebenfalls am Pfosten. Die Latte traf dann in weiterer Folge der LASK – ein Freistoß von Entrup landete am Querbalken (60.). Nur zwei Minuten später traf der GAK abermals die Stange – diesmal war Italiano der Pechvogel.