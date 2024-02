368 Kärntner feiern heute den seltenen Geburtstag

In Österreich werden Schalttag-Kinder rechtlich am 1. März ein Jahr älter, in Neuseeland am 28. Februar. Weltweit haben etwa fünf Millionen Menschen am Schalttag Geburtstag. In Österreich sind es 4835. Bekannte Schalttagskinder sind das deutsche Model Lena Gercke und Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes. Auch der steirische Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird heute 72. Wenn kein Schaltjahr ist, lädt er am 28. Februar zum Geburtstagsfest, und das aus einem einleuchtenden Grund: „Ich will halt kein Märzenkaibel sein!“