Heli-Einsatz: Biker (26) lebensgefährlich verletzt

Auf der Hebalm (Bezirk Deutschlandsberg) wurde am Mittwoch ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt. Er war in einer Rechtskurve gegen einen Baum gekracht. Der Heli flog den 26-Jährigen ins Spital. Am Donnerstagvormittag folgte der nächste schwere Motorradunfall – diesmal in Kainbach bei Graz.