„Spatzen“-Fest am Wörthersee mit Kärntner Jause

In rund zweieinhalb Wochen ist es so weit: Die Volksmusiklegenden aus Südtirol legen im Zuge ihrer Friedensadler-Tour am 28. Juni in der Ostbucht an! Und dabei wird in der Starnacht-Arena „Zeltfest“-Stimmung pur herrschen: Biertische und -Bänke im Parkett laden die Besucher dazu ein, die Musik generationsübergreifend nicht „nur“ zu hören, sondern in geselliger Runde mit kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen.